Министр образования: в Эстонии наступает лучшее время для того, чтобы быть учителем

"Я считаю, что именно сейчас наступает лучшее время для того, чтобы быть учителем, - сказала министр Майлис Репс. - У нас обновилась школьная культура - по сравнению с коллегами из других стран, наши учителя имеют большую свободу принятия решений относительно преподавания. Мы прилагаем усилия для того, чтобы учителя также получали зарплату, соответствующую этой достойной работе”.

В своей речи Майлис Репс рассказала об обучении учителей и преподавании в столетней Эстонской Республике, которым положила начало активная работа первого министра образования и общественного деятеля Пеэтера Пылла. Министр подчеркнула, что учителя в Эстонии и прежде, и сейчас остаются активными общественными деятелями, которые в качестве спикеров и лидеров общественного мнения являются активными популяризаторами своей профессии.

Министр также отметила и высокий уровень нашего образования. “Высокий уровень общего образования в Эстонии отмечают за рубежом. У нас хотят учиться, с нами хотят делиться собственными соображениями. Трудно переоценить роль в этом учителей и всех остальных работников сферы образования”, - сказала министр.

Помимо этого министр рассказала о важнейших решениях правительства в сфере образования, и подтвердила, что рост минимальной зарплаты учителей продолжится и в следующем году.