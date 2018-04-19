Министр образования: в Эстонии наступает лучшее время для того, чтобы быть учителем

Министр образования Майлис Репс выступила сегодня с докладом на ежегодной конференции Союза работников сферы образования Эстонии, в котором подчеркнула, что профессию учителя нужно ценить, а учителям следует занимать более активную позицию в обществе.
"Я считаю, что именно сейчас наступает лучшее время для того, чтобы быть учителем, - сказала министр Майлис Репс. - У нас обновилась школьная культура - по сравнению с коллегами из других стран, наши учителя имеют большую свободу принятия решений относительно преподавания. Мы прилагаем усилия для того, чтобы учителя также получали зарплату, соответствующую этой достойной работе”.
В своей речи Майлис Репс рассказала об обучении учителей и преподавании в столетней Эстонской Республике, которым положила начало активная работа первого министра образования и общественного деятеля Пеэтера Пылла. Министр подчеркнула, что учителя в Эстонии и прежде, и сейчас остаются активными общественными деятелями, которые в качестве спикеров и лидеров общественного мнения являются активными популяризаторами своей профессии.
Министр также отметила и высокий уровень нашего образования. “Высокий уровень общего образования в Эстонии отмечают за рубежом. У нас хотят учиться, с нами хотят делиться собственными соображениями. Трудно переоценить роль в этом учителей и всех остальных работников сферы образования”, - сказала министр.
Помимо этого министр рассказала о важнейших решениях правительства в сфере образования, и подтвердила, что рост минимальной зарплаты учителей продолжится и в следующем году.
Конференция-тренинг Союза работников сферы образования Эстонии проходит ежегодно. В этом году в качестве докладчиков на конференции выступили, например, председатель союза Реэмо Вольтри, директор школы Герберта Мазинга Тийна Каллавус и исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Юри Выйгемаст.