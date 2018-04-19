В Эстонии на базе Эмари впервые разместятся французские истребители

Pанее французские ВВС участвовали в воздушной охране Балтийских стран шесть раз, однако в пяти случаях подразделение дислоцировалось в Литве на авиабазе в Шяуляе, а в одном случае в Польше в Мальборке. Тем самым это будет первый случай, когда принимающее участие в миссии французские бомбардировщики будут дислоцированы в Эстонии на авиабазе Эмари.