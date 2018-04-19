В Эстонии на базе Эмари впервые разместятся французские истребители

В начале мая воздушную миссию НАТО в Эмари перенимает авиазвено французских ВВС — это первый случай, когда принимающее участие в миссии французские истребители будут дислоцированы в Эстонии.
Pанее французские ВВС участвовали в воздушной охране Балтийских стран шесть раз, однако в пяти случаях подразделение дислоцировалось в Литве на авиабазе в Шяуляе, а в одном случае в Польше в Мальборке. Тем самым это будет первый случай, когда принимающее участие в миссии французские бомбардировщики будут дислоцированы в Эстонии на авиабазе Эмари.
Авиазвено французских ВВС перенимает миссию у итальянского авиазвена в начале мая. Для охраны воздушного пространства Балтийских стран французское авиазвено использует четыре истребителя Mirage 2000-5, сообщает сайт НАТО. Основной базой эскадрильи Cigognes является авиабаза Люксей в Восточной Франции. В подразделении, которое будет размещено в Эстонии, около ста человек.
2 мая в литовском Шяуляэ миссия воздушной охраны переходит от датского авиазвена к истребителям F-16M португальского авиазвена. Кроме того, Испания направит в Шяуляй шесть истребителей Eurofighter.