четверг, 19 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии на базе Эмари впервые разместятся французские истребители

В Эстонии на базе Эмари впервые разместятся французские истребители

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

В начале мая воздушную миссию НАТО в Эмари перенимает авиазвено французских ВВС — это первый случай, когда принимающее участие в миссии французские истребители будут дислоцированы в Эстонии.

Pанее французские ВВС участвовали в воздушной охране Балтийских стран шесть раз, однако в пяти случаях подразделение дислоцировалось в Литве на авиабазе в Шяуляе, а в одном случае в Польше в Мальборке. Тем самым это будет первый случай, когда принимающее участие в миссии французские бомбардировщики будут дислоцированы в Эстонии на авиабазе Эмари.

Авиазвено французских ВВС перенимает миссию у итальянского авиазвена в начале мая. Для охраны воздушного пространства Балтийских стран французское авиазвено использует четыре истребителя Mirage 2000-5, сообщает сайт НАТО. Основной базой эскадрильи Cigognes является авиабаза Люксей в Восточной Франции. В подразделении, которое будет размещено в Эстонии, около ста человек.

2 мая в литовском Шяуляэ миссия воздушной охраны переходит от датского авиазвена к истребителям F-16M португальского авиазвена. Кроме того, Испания направит в Шяуляй шесть истребителей Eurofighter.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ