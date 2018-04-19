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В Латвии из детского сада похитили трехлетнюю девочку и вывезли за границу

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Детский сад. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

На прошлой неделе из дошкольного учреждения Ķipari в Смарде, Энгурской волости родители, у которых были отобраны права опеки, украли трехлетнюю дочку и увезли ее за границу, подтвердила агентству LETA заведующая садика Гунта Лаце.

Родители пришли в садик 11 апреля, передает Rus.TVNET.

«Воспитательница в это время проводила занятие и нянечка, увидев у ворот семью с маленьким ребенком, их впустила. Родители с ребенком пришли, чтобы записать малыша в сад и нянечка подумала, что другие родители, которые позже похители свою дочь, тоже пришли с целью записать ребенка», - рассказала Лаце.

Когда взрослые вошли в здание, они оттолкнули нянечку и физически воздействовали на воспитательницу. Родители самовольно забрали из садика свою дочку и позже вывезли ее за границу. В поисках ребенка участвовала Государственная полиция Латвии.

Украденного ребенка заведующая характеризует, как милого, хотя сначала с девочкой были проблемы.

Девочка какое-то время жила в Германии, а в Латвии она жила в другой, приемной семье.

У биологических родителей малышки забрали права на ребенка. Известно, что в семье есть и другие дети.

Портал местной газеты Neatkarīgās Tukuma Ziņas - www.ntz.lv сообщает, что в поисках машины, на которой уехали похитители ребенка, задействованы полицейские Польши и Литвы. В результате поисковой операции ребенка доставили в центр опеки Германии.

Портал пишет, что мать девочки 1982 года рождения постоянно проживает в Германии, где она совершила несколько нарушений. В краже ребенка из латвийского детсада участвовал и отец девочки 1977 года рождения.

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