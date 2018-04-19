Полный детей автобус застрял посреди дороги

По словам Департамента шоссейных дорог в Эстонии 4600 километров гравийных дорог, с которым весной могут возникать проблемы и так произошло сегодня утром в Вырумаа, когда перевозивший школьников автобус застрял, дети опоздали в школу и спасателям пришлось вытаскивать автобус.

Находившийся за рулем автобус водитель Go Bus Рейн Туул сказал, что для пассажиров никакой угрозы не было, а вот транспортное средство могло сломаться. «Дорога была в настолько плохом состоянии, что просто в одно мгновение автобус перестал двигаться, застряли на дороге, на государственном шоссе», - рассказывает водитель. Представитель Go Bus в Пыльваском регионе Эльво Мустинг сообщает, что они больше не смогут отправить автобус по этому участку дороги, поскольку он непроходим. До автобусной остановки будут пытаться добраться в объезд, что приведет к опозданию рейса.