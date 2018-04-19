Порошенко: основание Москвы – это очень опрометчивый шаг киевских князей

"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", - сказал Порошенко.

В четверг, 19 апреля, украинский парламент поддержал обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании автокефальной поместной православной церкви. Глава государства назвал это обращение "долгожданным документом", который "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости".

Отметим, что это уже не первый раз, когда на фоне напряженных отношений между двумя странами Порошенко углубляется в историю. Так, в ноябре 2016 года он назвал "попыткой гибридного присвоения истории" открытие памятника князю Владимиру в Москве, которое состоялось в День народного единства.