Порошенко: основание Москвы – это очень опрометчивый шаг киевских князей

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной Раде в поддержку создания автокефальной поместной церкви в стране, против которого выступаюти в РПЦ, и в Кремле, пошутил о том, что древние киевские князья "опрометчиво основали Москву", сообщает Newsru со ссылкой на информационное агентство УНИАН.
"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", - сказал Порошенко.
В четверг, 19 апреля, украинский парламент поддержал обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании автокефальной поместной православной церкви. Глава государства назвал это обращение "долгожданным документом", который "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости".
Отметим, что это уже не первый раз, когда на фоне напряженных отношений между двумя странами Порошенко углубляется в историю. Так, в ноябре 2016 года он назвал "попыткой гибридного присвоения истории" открытие памятника князю Владимиру в Москве, которое состоялось в День народного единства.
4 ноября в Москве при участии первых лиц государства состоялась церемония открытия монумента, изображающего князя Владимира. Памятник размещен на Боровицкой площади. В церемонии участвовали президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, глава Минкультуры Владимир Мединский и другие министры, а также мэр Москвы Сергей Собянин.