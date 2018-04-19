Авторучку Путина продали за 63 000 евро

На сайте торгового дома говорится, что лот N327 является частью "коллекции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина". К ней прилагается сертификат администрации президента РФ и заключение экспертов aукционного дома Bonhams.

По данным Le Parisien, ручка была продана в среду, 18 апреля. Ее выставил на торги аукционный домом Leclere в рамках коллекции образцов русского и армянского искусства.

Предварительно лот оценивался от 50 тыс. до 80 тыс. евро. Покупатель участвовал в торгах по телефону, его имя не раскрывается.

Собеседники издания из числа экспертов аукционного дома пояснили, что ручка "не является произведением искусства". Однако ее уникальность подчеркивается "нынешними политическими реалиями".

Отметим, что предметы, принадлежавшие президентам, пользуются особой популярностью, однако их количество на аукционах крайне ограничено. В 2017 году рисунок президента США Дональда Трампа с изображением небоскребов Нью-Йорка был продан на торгах аукционного дома Nate D. Sanders Auctions за 29,2 тыс. долларов.