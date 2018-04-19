Президент Керсти Кальюлайд вновь отправится в США с рабочим визитом

Президент Керсти Кальюлайд направляется с рабочим визитом в США, где примет участие в конференции Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения и в форуме института Маккейна в Седоне.
На предстоящей в пятницу Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (WHO) президент Кальюлайд выступит с обзором опыта Эстонии по универсальному медицинскому страхованию. Президент Эстонии также встретится с президентом Международного валютного фонда (IMF) Кристин Лагард, с которой обсудит наше цифровое общество.
Президент Кальюлайд также посетит в Вашингтоне подготовленную в сотрудничестве Эстонского художественного музея и Национальной галереи к столетию Эстонии первую выставку уроженца Таллинна Михеля Зиттова, в которую вошли полотна его работы, собранные ихз музеев и частных коллекций мира.
Из Вашингтона президент Кальюлайд направится в Аризону, где в субботу примет участие в форуме института сенатора Джона Маккейна в Седоне, темой форума станет развитие России, права человека, борьба с терроризмом и Ближний Восток.
Планируется также встреча президента Кальюлайд со специальным представителем Госдепартамента США на Украине Кертом Волкером и представителем Freedom House Мишелем Абрамовичем.
Кальюлайд вернется в Эстонию во второй половине дня во вторник.