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Президент Керсти Кальюлайд вновь отправится в США с рабочим визитом

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Evan Vucci / AP / Scanpix

Президент Керсти Кальюлайд направляется с рабочим визитом в США, где примет участие в конференции Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения и в форуме института Маккейна в Седоне.

На предстоящей в пятницу Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (WHO) президент Кальюлайд выступит с обзором опыта Эстонии по универсальному медицинскому страхованию. Президент Эстонии также встретится с президентом Международного валютного фонда (IMF) Кристин Лагард, с которой обсудит наше цифровое общество.

Президент Кальюлайд также посетит в Вашингтоне подготовленную в сотрудничестве Эстонского художественного музея и Национальной галереи к столетию Эстонии первую выставку уроженца Таллинна Михеля Зиттова, в которую вошли полотна его работы, собранные ихз музеев и частных коллекций мира.

Из Вашингтона президент Кальюлайд направится в Аризону, где в субботу примет участие в форуме института сенатора Джона Маккейна в Седоне, темой форума станет развитие России, права человека, борьба с терроризмом и Ближний Восток.

Планируется также встреча президента Кальюлайд со специальным представителем Госдепартамента США на Украине Кертом Волкером и представителем Freedom House Мишелем Абрамовичем.

Кальюлайд вернется в Эстонию во второй половине дня во вторник.

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