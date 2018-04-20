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В Таллинне автобус защемил женщине руку и проехал по ноге

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Автобус. Фото иллюстративное

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Вчера вечером в Таллинне на Пярнуском шоссе автобус защемил руку пожилой женщине и проехал ей по ноге.

Инцидент произошел в 18.30 на остановке Ристи. Не установленный пока водитель тронулся с остановки на рейсовом автобусе Scania CN94. Из задней двери в это время выходила 76-летняя женщина. Дверьми автобуса ей защемило руку, из-за чего пассажирка упала. Автобус двинулся дальше и задним колесом переехал ее стопу.

Пострадавшая после случившегося добралась до дома, а позже обратилась в Северо-Эстонскую региональную больницу. 

Подробности происшествия выясняются.

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