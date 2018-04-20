В Таллинне автобус защемил женщине руку и проехал по ноге
20 апреля 2018 г., 7:38
Вчера вечером в Таллинне на Пярнуском шоссе автобус защемил руку пожилой женщине и проехал ей по ноге.
Инцидент произошел в 18.30 на остановке Ристи. Не установленный пока водитель тронулся с остановки на рейсовом автобусе Scania CN94. Из задней двери в это время выходила 76-летняя женщина. Дверьми автобуса ей защемило руку, из-за чего пассажирка упала. Автобус двинулся дальше и задним колесом переехал ее стопу.
Пострадавшая после случившегося добралась до дома, а позже обратилась в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Подробности происшествия выясняются.