В Таллинне автобус защемил женщине руку и проехал по ноге

Инцидент произошел в 18.30 на остановке Ристи. Не установленный пока водитель тронулся с остановки на рейсовом автобусе Scania CN94. Из задней двери в это время выходила 76-летняя женщина. Дверьми автобуса ей защемило руку, из-за чего пассажирка упала. Автобус двинулся дальше и задним колесом переехал ее стопу.