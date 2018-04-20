пятница, 20 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Мальчика, выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в "Зимней вишне", выписали из больницы

Мальчика, выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в "Зимней вишне", выписали из больницы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожар в Кемерово.

ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Врачи областной детской клинической больницы выписали мальчика, который выпрыгнул из окна четвертого этажа на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе медучреждения в пятницу.

"Состояние мальчика превосходное, дальнейшее лечение ему не требуется, сегодня его выписали. В последующем ему будет необходимо пройти курс реабилитации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа ТРЦ "Зимняя вишня", серьезно пострадал. У ребенка на пожаре погибли родители и младшая сестра. Около двух суток он находился в коме, после чего был отключен от аппарата искусственного дыхания из-за улучшения самочувствия. Через неделю после пожара ему сообщили о гибели родных.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ