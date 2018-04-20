Мальчика, выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в "Зимней вишне", выписали из больницы

"Состояние мальчика превосходное, дальнейшее лечение ему не требуется, сегодня его выписали. В последующем ему будет необходимо пройти курс реабилитации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа ТРЦ "Зимняя вишня", серьезно пострадал. У ребенка на пожаре погибли родители и младшая сестра. Около двух суток он находился в коме, после чего был отключен от аппарата искусственного дыхания из-за улучшения самочувствия. Через неделю после пожара ему сообщили о гибели родных.