Гудбай, Америка? Авиасообщение между Россией и США под угрозой

"Безусловно, у нас есть определенные обязательства в отношении виз для дипломатов, например тех, кто входит в делегации в ООН. Поскольку между ООН и США действует соглашение, которое накладывает определенные ограничения на наши полномочия в том, что касается одобрения или отказа в визе члену делегации в ООН. Мы очень интенсивно работаем, чтобы выполнять это обязательство, а также в приоритетном порядке выпускать визы для российских дипломатов, работающих в США по линии двусторонних отношений", - отметил Лоуренс.

Как отмечает издание, еще в начале апреля МИД РФ упрекнул посольство США в отказе в организации внеочередного собеседования для получения виз сборной России по вольной борьбе. В феврале в ведомстве сообщили газете, что экипажи "Аэрофлота" подолгу не могли получить необходимые разрешения на въезд.

Американская сторона с замечаниями МИДа РФ не согласилась. ""Аэрофлот" сообщил, что у них достаточно экипажей с визами, и тем более они не собираются пересматривать оказание своих услуг в США. Так что это неправда", - подчеркнул Лоуренс.

К тому же работа пилотов позволяет им пройти собеседование в посольствах США по всему миру, продолжил он. "Члены экипажей путешествуют по всему миру. И у них есть время между полетами, поскольку, согласно правилам авиакомпаний, они должны отдыхать. Они одни из самых мобильных людей в мире, и у них есть возможность подать на визу США в другой стране. Они также могут подавать в России, когда у посольства есть возможность принимать новые заявления", - пояснил дипломат.

19 апреля стало известно о том, что власти США отказались выдать визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Артисты должны были выступить в Нью-Йорке в "Линкольн-центре". Организаторы мероприятия полагают, что отказ имеет политическую подоплеку.

Отношения России и США еще более ухудшились после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания считает ответственной за произошедшее Россию и полагает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". С Лондоном солидарны и в Вашингтоне, однако Москва все обвинения отвергает.