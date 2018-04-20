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Вот оно что, Михайлович!

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Синиша Михайлович.

ФОТО: GIAMPIERO SPOSITO / REUTERS

Петербургский "Зенит" нашел замену итальянскому рулевому команды. Как сообщает  журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио в своем Твиттере, новым главным тренером "Зенита" станет 49-летний серб Синиша Михайлович.

Харизматичный серб, обладавший пушечным ударом с левой ноги, выступал с Манчини за "Сампдорию"и "Лацио"  в итальянской Серии А, а также тренировал итальянские клубы "Фиорентина", "Милан", "Болонью" и "Торино", с перерывом в 2013-15 годах на сборную Сербии.

Утверждается, что «Зенит» уже ведет переговоры с Михайловичем и его представителями. Сербский тренер является главным претендентом на этот пост. Ранее сообщалось, что агент Михайловича завтра прилетит в Россию. В качестве возможных претендентов на тренера назывались «Ростов» и «Динамо». Последним местом работы 49-летнего серба был «Торино», который он покинул в январе.

Сам Роберто Манчини может перебраться на родину, в Италию, где ему прочат кресло наставника сборной страны.

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