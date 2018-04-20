Овечкин снова побил рекорд, в "Бостоне" появился новый Гретцки

На родном льду "Коламбус" ничего не смог поделать с форвардами "Вашингтона" Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым: Овечкин набрал два (1+1), а Кузнецов три (1+2) очка. Причем, Овечкин установил клубный рекорд "Вашингтона", проведя 101-й матч в Кубке Стэнли и превзойдя достижения Дэйла Хантера и Келли Миллера (по 100 матчей), к которым сегодня также присоединился Никлас Бэкстрем.

Овечкину также принадлежат рекорды «Вашингтона» по голам (49) и очкам (96) в плей-офф, они продолжают им улучшаться. Показатели Кузнецова в Кубке Стэнли пока скормнее: 43 матча и 24 (10+14) очков, из которых пять очков в этом розыгрыше.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 2 (0+2) очка в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто», на счету 21-летнего чеха стало 11 (4+7) очков в 4 матчах серии. Это один из лучших стартовых отрезков в истории розыгрышей Кубка Стэнли среди игроков в возрасте до 22 лет. Ранее такое же достижение дважды удавалось только Уэйну Гретцки. Кроме того, это лучший кубковый старт среди всех игроков в истории «Брюинс». У четырех игроков – Фила Эспозито, Терри О’Райлли, Жана Рателля и Питера Макнэба – было по 10 очков после первых 4 матчей. Пастрняк лидирует в гонке бомбардиров текущего плей-офф, опережая Сидни Кросби («Питтсбург») и Никиту Кучерова («Тампа») на 2 очка.

Результаты матчей:

Торонто – Бостон – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) (счет в серии 1:3)