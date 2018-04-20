пятница, 20 апреля 2018 г.
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Освобожденный от пожизненного срока Анатолий Николаев предстанет перед народом

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Анатолий Николаев.

ФОТО: Kuvatõmmis ERR videost

Балтийский институт по превенции преступности в сотрудничестве с Министерством юстиции сегодня проведет конференцию на тему пожизненного заключения, среди участников которой будет и недавно помилованный президентом Керсти Кальюлайд Анатолий Николаев, отбывавший пожизненный срок за убийство четырех человек.

На проходящей в Министерстве юстиции конференции будет дан обзор того, как применяется пожизненное заключение в Европе. Также будет говориться о запланированных изменениях в эстонском законодательстве.

Выступят Янар Филиппов, Анти Аасмаа и Аво Юпрус. Слово будет предоставлено и освобожденному от пожизненного заключения Анатолию Николаеву и его родственникам.

Телефонное интервью даст заключенный, отбывающий пожизненный срок в Тартуской тюрьме, с сыном которого побеседует генеральный секретарь института, психолог Кейли Колламаа Рандер.

Анатолий Николаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство четырех человек, однако четких доказательств его вины не было. В конце марта президент Керсти Кальюлайд помиловала Николаева, и он вышел на свободу. 

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