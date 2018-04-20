Освобожденный от пожизненного срока Анатолий Николаев предстанет перед народом

На проходящей в Министерстве юстиции конференции будет дан обзор того, как применяется пожизненное заключение в Европе. Также будет говориться о запланированных изменениях в эстонском законодательстве.

Выступят Янар Филиппов, Анти Аасмаа и Аво Юпрус. Слово будет предоставлено и освобожденному от пожизненного заключения Анатолию Николаеву и его родственникам.

Телефонное интервью даст заключенный, отбывающий пожизненный срок в Тартуской тюрьме, с сыном которого побеседует генеральный секретарь института, психолог Кейли Колламаа Рандер.