Освобожденный от пожизненного срока Анатолий Николаев предстанет перед народом

Балтийский институт по превенции преступности в сотрудничестве с Министерством юстиции сегодня проведет конференцию на тему пожизненного заключения, среди участников которой будет и недавно помилованный президентом Керсти Кальюлайд Анатолий Николаев, отбывавший пожизненный срок за убийство четырех человек.
На проходящей в Министерстве юстиции конференции будет дан обзор того, как применяется пожизненное заключение в Европе. Также будет говориться о запланированных изменениях в эстонском законодательстве.
Выступят Янар Филиппов, Анти Аасмаа и Аво Юпрус. Слово будет предоставлено и освобожденному от пожизненного заключения Анатолию Николаеву и его родственникам.
Телефонное интервью даст заключенный, отбывающий пожизненный срок в Тартуской тюрьме, с сыном которого побеседует генеральный секретарь института, психолог Кейли Колламаа Рандер.
Анатолий Николаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство четырех человек, однако четких доказательств его вины не было. В конце марта президент Керсти Кальюлайд помиловала Николаева, и он вышел на свободу.