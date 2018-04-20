Назван способ избежать смерти от инфаркта

В исследовании приняли участие 22 227 пациентов, у которых был инфаркт миокарда в период с 2005 по 2013 годы. Врачи оценивали уровень их физической активности два раза — через 6-10 недель и 12 месяцев после сердечного приступа. В каждом случае добровольцы в ходе опроса указали, как часто они тренировались в течение предыдущих семи дней, при этом тренировка не должны была длиться меньше 30 минут. Это позволило определить, насколько изменилась нагрузка на мышцы после перенесенного инфаркта, пишет Lenta.ru.

В среднем, за 4,2 года умерли около 1087 пациентов. При этом риск смерти был выше у тех, кто не был физически активным. Редкие тренировки снижали вероятность гибели на 37 процентов, а постоянные — на 59 процентов. По словам ученых, инфарктники должны не только бросить курить и начать употреблять здоровую пищу, но и уделять внимание упражнениям, как минимум, два раза в неделю.