Dорого и Gламурно: фанаты на время Чемпионата мира снимают дома на Рублевке
20 апреля 2018 г., 8:58
Несколько иностранных болельщиков арендовали жилье на Рублевке за 70-150 тысяч долларов на время ЧМ-2018, сообщает sports.ru
В апреле иностранцы заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе с бюджетами 70 000 – 150 000 долларов в месяц на период проведения ЧМ-2018.
Речь идет об арендах домов площадью 2000 квадратных метров и расположенных на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь-июль 2018 года.
Арендаторы планируют приехать в Москву делегациями – с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет, сообщил "Ведомостям" заместитель директора департамента элитной жилой недвижимости компании Олег Михайлик.