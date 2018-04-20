пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Dорого и Gламурно: фанаты на время Чемпионата мира снимают дома на Рублевке

Dорого и Gламурно: фанаты на время Чемпионата мира снимают дома на Рублевке

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ФОТО: Tiina Sarv

Несколько иностранных болельщиков арендовали жилье на Рублевке за 70-150 тысяч долларов на время ЧМ-2018, сообщает sports.ru

В апреле иностранцы заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе с бюджетами 70 000 – 150 000 долларов в месяц на период проведения ЧМ-2018.

Речь идет об арендах домов площадью 2000 квадратных метров и расположенных на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь-июль 2018 года.

Арендаторы планируют приехать в Москву делегациями – с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет, сообщил "Ведомостям" заместитель директора департамента элитной жилой недвижимости компании Олег Михайлик.

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