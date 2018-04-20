Dорого и Gламурно: фанаты на время Чемпионата мира снимают дома на Рублевке

В апреле иностранцы заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе с бюджетами 70 000 – 150 000 долларов в месяц на период проведения ЧМ-2018.

Речь идет об арендах домов площадью 2000 квадратных метров и расположенных на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь-июль 2018 года.