Российский шпион Петров: в принципе, я – перебежчик

- Погодите, а как вы пересекли границу? У вас была виза?

- Да, конечно.

- И что было дальше?

- Мне навстречу пошел друг в Тарту, он помог мне дойти до полиции и помог мне вызывать КаПо. Я не пошел в здание КаПо, я боялся, что там снимают. Пришел работник КаПо. Он слушал меня два часа. Я дал ему видео- и звукозаписи. Я не пришел с пустыми руками. Иначе приняли бы за сумасшедшего. Работник КаПо дал мне бумагу, мол, Михаил Петров просил у Эстонии убежища.

- Что было на записях, которые вы передали в КаПо?

- Я не могу об этом говорить, потому что теперь это у КаПо. Об этом не стоит… напишите, что я просто принес материалы и все. Вашу газету читают не только по эту сторону границы. Но я отдал это вашим спецслужбам и теперь это принадлежит им… Я не думаю, что они будут против, но я не знаю, как у вас заведено.

- И что сказали в КаПо? Поблагодарили?

- Нет… Да, они сказали, что это важно. Потом меня отвезли в центр Вао. Знаете центр Вао? Там ко мне пришел работник КаПо, мы вместе гуляли, он спрашивал меня, я все рассказал. Два дня там был. Потом поехал в Тарту. Сказал, давайте встретимся там, чтобы вам не пришлось ехать в Вао. Тогда мне приказали прийти в полицию за какими-то документами. Полицейские надели на меня наручники и меня отвезли в Харку. Туда пришел работник КаПо. Я спросил: в чем дело? Он сказал, что это для моей безопасности. Дальше я не хочу говорить, потому что меня попросили об этом не говорить. Если КаПо сдержит слово, то я об этом не скажу. Я не хочу проблем. Я хочу спокойно выйти из тюрьмы и жить в Эстонии, или мне дадут понять, что я могу уехать в какую-то третью страну. У меня в Берлине друзья и дочь.

- И вы надеетесь через год выйти из тюрьмы?

- Я не надеюсь, но приговор суда был – пять лет: один год реального тюремного заключения и четыре года – условно.

- В ежегоднике КаПо написано, что вы получили пять лет тюрьмы.