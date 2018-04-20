США обвинили РФ и Сирию в попытках скрыть следы химатаки

По словам Нойерт, США располагают достоверной информацией о том, что российские власти совместно с сирийским режимом намеренно препятствуют приезду в Думу экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В свою очередь МИД РФ опроверг заявления о том, что Россия мешает прибытию миссии ОЗХО в Восточную Гуту, подчеркнув, что российская сторона не является "организатором этой поездки", передает DW.

Эксперты ОЗХО не могут попасть в Думу

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако, перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стрельбу начали "экстремисты", которые "явно были предупреждены, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью".