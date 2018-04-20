пятница, 20 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

США обвинили РФ и Сирию в попытках скрыть следы химатаки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дети, пострадавшие в результате химатаки в Думе.

ФОТО: AFP/Scanpix

Россия и Сирия пытаются помешать расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, считают власти США. Страны попытались очистить территорию вероятного совершения атаки и скрыть доказательства применения химоружия, заявила в четверг, 19 апреля, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

По словам Нойерт, США располагают достоверной информацией о том, что российские власти совместно с сирийским режимом намеренно препятствуют приезду в Думу экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В свою очередь МИД РФ опроверг заявления о том, что Россия мешает прибытию миссии ОЗХО в Восточную Гуту, подчеркнув, что российская сторона не является "организатором этой поездки", передает DW.

Эксперты ОЗХО не могут попасть в Думу

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако, перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стрельбу начали "экстремисты", которые "явно были предупреждены, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью".

Специалисты ОЗХО намерены расследовать предполагаемую химическую атаку, которую, как считает Запад, сирийское правительство осуществило в Восточной Гуте 7 апреля. По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации из разных источников погибли от 40 до 70 человек и более 500 обратились за медицинской помощью.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ