Самые дешевые авиарейсы: в Киев за 75 евро, в Барселону за 166 евро!
20 апреля 2018 г., 9:48
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee, lentodiilit.fi и flynous.co.
Туда-обратно из Таллинна в Краков начиная со 118 евро
Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 166 евро
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 75 евро
Туда-обратно из Таллинна на Новый год в Азию начиная с 440 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Тайвань начиная с 397 евро
Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 351 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 590 евро
Туда-обратно из Брюсселя в Пуэрто-Рико начиная с 306 евро
Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 159 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 145 евро