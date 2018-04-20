пятница, 20 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
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  • Самые дешевые авиарейсы: в Киев за 75 евро, в Барселону за 166 евро!

Самые дешевые авиарейсы: в Киев за 75 евро, в Барселону за 166 евро!

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Барселона.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee, lentodiilit.fi и flynous.co.

Туда-обратно из Таллинна в Краков начиная со 118 евро

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 166 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 75 евро

Туда-обратно из Таллинна на Новый год в Азию начиная с 440 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Тайвань начиная с 397 евро

Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 351 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 590 евро

Туда-обратно из Брюсселя в Пуэрто-Рико начиная с 306 евро

Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 159 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 145 евро

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