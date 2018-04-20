В Финляндии выявлены случаи бешенства у людей: заразились от ввезенных контрабандой собак

Медицинский округ Южной Карелии в четверг обнародовал данные об инфекционных болезнях, выявленных в регионе в 2017 году. Двух человек лечили в связи с заражением вирусом бешенства. Семь человек получили профилактическую вакцину. Источниками заражения, вероятно, были собаки, привезенные контрабандой из России, передает Yle.

Газета Профсоюза медсестер Tehy уже в 2015 году писала об увеличении числа случаев бешенства у людей. По данным газеты, в Финляндии ежегодно обнаруживается 50-70 случаев заражения бешенством у людей. Бешенство можно лечить антителами, однако важную роль играет то, насколько скоро после заражения начнется лечение.

Общество отвечает за расходы на лечение

Лечение бешенства обходится дорого. Например, профилактическая вакцина для человека весом около 80 кг стоит 2400 евро.

"У нас выявлены случаи, когда собаку привезли в Финляндию контрабандой, а потом собака укусила человека. Пострадавший испугался риска заражением бешенством – профилактические меры стоят дорого", - говорит главный врач по инфекционным заболеваниям Пекка Суомалайнен из медицинского округа Южной Карелии.