Галерея: в Таллинне началось строительство очередного небоскреба

Этот дом, получивший название Torn - "Башня", первый жилой небоскреб за пределами центра Таллинна. Он появится в самом начале улице Сеэби, в Тонди. Площадь 20-этажного жилого дома - 16 220 м2. В нем будут 174 квартиры различной площади и разных планировок. Обещано, что окна от пола до потолка во всех квартирах обеспечат отличные виды.