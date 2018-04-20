Галерея: в Таллинне началось строительство очередного небоскреба
20 апреля 2018 г., 10:31
Отметим сразу, что все фотографии в галерее носят иллюстративный характер. Дом только начал строиться, но фирма-девелопер уже начала предварительную продажу квартир.
Этот дом, получивший название Torn - "Башня", первый жилой небоскреб за пределами центра Таллинна. Он появится в самом начале улице Сеэби, в Тонди. Площадь 20-этажного жилого дома - 16 220 м2. В нем будут 174 квартиры различной площади и разных планировок. Обещано, что окна от пола до потолка во всех квартирах обеспечат отличные виды.
Как и в жилом комплексе Vega, в здании предусматриваются тренажерный зал, красивое фойе с помещениями для отдыха, а детская площадка запланирована вообще на террасе шестого этажа.