Finnair запустит прямые рейсы из Таллинна в Лапландию

Рейсы Finnair между Таллинном и Киттиля будут совершаться с 14 декабря 2018 года по 29 марта 2019 еженедельно по пятницам. Вылет из Киттиля в 8.15, прибытие в Таллинн в 9.55, вылет из Таллинна в 10.45 и прибытие в Киттиля в 12.25.

Линию будет обслуживать самолет Airbus A320. Помимо рейсов в Киттиля Finnair предложит в будущем зимнем сезоне 45 прямых перелетов из Таллинна в Финляндию.

«Лапландия знаменита разнообразием возможностей для зимнего времяпрепровождения - от катания на лыжах, рыбной ловли и наблюдением северного сияния до сафари на собачьих упряжках и санях, запряженных северными оленями. Finnair рада быть первой авиакомпанией, запустившей прямой перелет из Таллинна в Лапландию», - сказал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.

Finnair является ведущей авиакомпанией на лапландской линии, еженедельно совершая перелеты через Хельсинки в шесть аэропортов Северной Финляндии: Энонтекиё, Ивало, Кеми, Киттиля, Куусамо и Рованиеми.