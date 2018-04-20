"Дуров решил стать новым Мавроди": названа неожиданная причина блокировки Telegram

Угроза блокировки в России повисла над Telegram около года назад, однако реализована она была уже после появления информации о планах по созданию криптовалюты Gram и сбора инвестиций для ее разработки. В начале апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием заблокировать Telegram в России из-за того, что владелец сервиса не выполняет возложенную на него законом обязанность передать ключи для дешифровки переписки пользователей. 13 апреля суд удовлетворил иск и ходатайство ведомства о немедленном исполнении решения. Как заявлял представитель Роскомнадзора в ходе заседания суда, «информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, представлять угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети».

Финансовый рычаг

«Опасения ФСБ вполне обоснованны. Биткойн, эфир и прочие производные криптовалюты сейчас стали инструментом спекуляций из разряда «сегодня купим за 100 руб., а завтра продадим за 200 руб.». Как средство расчетов они используются мало. А TON задумывается прежде всего как платежное средство. Предполагается, что обработка транзакций будет быстрой, а использование криптовалюты не потребует особых знаний. Следовательно, у такой системы может быть гораздо больше пользователей», — говорит исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Он отмечает, что все они пройдут мимо любых государственных и фискальных органов. «Вполне вероятно, что это средство расчетов могут использовать и «злодеи». Точно так же, как большинство убийств в России совершается обычными кухонными ножами, — аналогия, думаю, понятна», — говорит Климарев.

Биткойн, несмотря на глобальный масштаб деятельности, с точки зрения регулирования в разных юрисдикциях остается в серой, маргинальной зоне, соглашается консультант ПИР-Центра Олег Демидов. «Существуют довольно жесткие рекомендации международных органов по части ограничения использования биткойна и других криптовалют в связи с рисками отмывания денег и финансирования терроризма, — отмечает он. — В то же время Дуров явно пытается создать белый, легальный проект: он выходит на ICO, отчитывается о проведенных инвестраундах в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. Мне кажется, что одно из основных опасений регулятора — в том, что будет создан не только технически более совершенный, децентрализованный, глобальный блокчейн, но и по своему механизму нацеленный на легализацию на финансовых рынках. Задним путем загнать его обратно в серую зону, особенно если в других странах он будет работать легально, практически невозможно».