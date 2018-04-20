Советник Трампа назвал условия сближения Вашингтона и Москвы

Улучшение взаимоотношений - в интересах обеих стран, подчеркнул советник по нацбезопасности. Но Вашингтону, по словам Болтона, необходимо получить ответ на ряд важных вопросов, в частности о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, а также об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Кроме того, США выражают озабоченность ситуацией в Сирии и Украине.

Джон Болтон был назначен советником по национальной безопасности в конце марта, заменив на этом посту Герберта Макмастера. Ранее с 2005 по 2006 год он работал при ООН, до того Болтон служил в Госдепартаменте заместителем госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Во время правления Джорджа Буша-младшего Болтон считался одним из наиболее ярых сторонников войны в Ираке.