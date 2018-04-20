пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Горячие турецкие парни: фанаты "Фенербахче" чуть не убили тренера соперника

Горячие турецкие парни: фанаты "Фенербахче" чуть не убили тренера соперника

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ФОТО: Seskimphoto / imago/Seskim Photo

Матч полуфинала Кубка Турции между «Фенербахче» и «Бешикташем» прерван на 58-й минуте матча при счете 0:0.

Арбитр матча Мете Калкаван трижды останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы, но окончательно решил прервать ее лишь при четвертой остановке.

Болельщики «Фенербахче» начали бросать различные предметы в сторону скамейки запасных соперника. Досталось главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу, ему наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

В первом тайме был удален защитник «Бешикташа» Пепе. Это ответный матч, а в первом полуфинале, завершившемся со счетом 2:2, было показано три красные карточки, сообщает Fanatik

 

IKI ADAM..Gecmis olsun 💪 @besiktas

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