Жители Эстонии - Осиновскому: садись, два!

В середине месяца фирма Kantar Emor спросила у тысячи жителей Эстонии, какую оценку они бы поставили деятельности председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского на посту министра здравоохранения и труда? Попавший под жесткий огонь критики из-за алкоралли в Латвию политик в начале месяца сообщил, что отказывается от места в правительстве, чтобы за год до выборов полностью посвятить себя партии.

Ровно месяц назад Kantar Emor попросил поставить оценку деятельности правительства под руководством Юри Ратаса (Центристская партия). Правительство получило 2,73 по пятибалльной шкале, то есть Осиновский поставил индивидуальный рекорд.

Заслуживает внимания тот факт, что если деятельности правительства низкую оценку (то есть единицу или два) поставили 37 процентов опрошенных, то Осиновский получил такую же оценку от почти половины принявших участие в опросе. Но снискал и одобрение – оценку четыре или пять деятельности руководителя соцдемов поставил каждый пятый.

Глядя на результаты опроса, бросается в глаза, что мнение равно негативное во всех социально-демографических группах. Понятно, что выше деятельность министра оценили избиратели социал-демократов, а ниже всего работу Осиновского оценили сторонники народных консерваторов.

Говоря об имидже Осиновского, невозможно обойти акцизную политику правительства и набравшей в результате нее обороты приграничную торговлю. По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Айвара Воога, тут свою роль играет простое сравнение: люди считают алкогольную политику неудавшейся, а главным виновным – министра здравоохранения и труда, так он стал символом этой неудачи.

«Конечно, решимость Осиновского вызвала в людях противоречивые чувства. У него были как сильные сторонники, так и настолько же сильные противники, - сказал Воог. – Однако этих сильных сторонников у него осталось мало».

Он привел в пример начало 1990-х, когда нужно было принимать такие же смелые решения. Так и у правительства под руководством Марта Лаара тогда не было большой поддержки. От критичного отношения, по оценке Воога, министра спасет лишь, если он не будет принимать ни одного крупного решения, и вместо этого будет придерживаться чрезвычайно мягкой линии.

По словам Воога, ясно, что радикальные решение в первые годы вызывают негативный протест: «Но нельзя исключать, что акцизная политика нынешнего правительства в будущем принесет и позитивные плоды, и через несколько лет ее будут оценивать иначе».

Но сейчас акцизная политика подтолкнула людей или из чисто практичных соображений, или в качестве эмоционального протеста покупать алкоголь и другой товар в Латвии. Опрос показал, что критичнее всего к деятельности Осиновского относятся мужчины средних лет с маленьким доходом и жители сел.