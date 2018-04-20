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Общежитие на Пальяссааре превращается в современный жилой дом

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Дом на Пааги, 10.

ФОТО: Raepress.

В распоряжение жильцов переданы первые 73 квартиры реконструируемого дома № 10 по улице Пааги, передает Raepress.

Когда-то жильцы комнат построенного в 1972 году в качестве общежития семиэтажного дома пользовались общими кухнями, туалетами и душевыми, которые находились в коридоре. В ходе реконструкции бывшего общежития устраняется не только это крайне не современное положение, но и утепляются фасад и крыша дома, производится замена электропроводки, обновляются системы водопровода и канализации, а также отопления. Устанавливаются вентиляционная система с рекуперацией тепла и солнечные батареи на крыше. Балконы застекляются скользящими рамами.

Кухонный уголок в квартире на Пааги, 10

ФОТО: Raepress.

Всего в доме будет 264 квартиры, в том числе двадцать на первом этаже - для инвалидов.

По мнению вице-мэра Таллинна Эхи Вырк, реконструкция этого старого амортизированного здания послужит  образцом для собственников и управляющих аналогичными жилыми домами.

Сметная стоимость работ - 7 959 487 евро, из которых 1 200 000 евро финансируется Европейским фондом солидарности через KredEx. Реконструкция началась осенью 2017 года и завершится в апреле 2019 года.

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