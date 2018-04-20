Общежитие на Пальяссааре превращается в современный жилой дом

Когда-то жильцы комнат построенного в 1972 году в качестве общежития семиэтажного дома пользовались общими кухнями, туалетами и душевыми, которые находились в коридоре. В ходе реконструкции бывшего общежития устраняется не только это крайне не современное положение, но и утепляются фасад и крыша дома, производится замена электропроводки, обновляются системы водопровода и канализации, а также отопления. Устанавливаются вентиляционная система с рекуперацией тепла и солнечные батареи на крыше. Балконы застекляются скользящими рамами.