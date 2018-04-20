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Президент выдвинула кандидатуру Лаара на пост председателя совета Банка Эстонии

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Март Лаар.

ФОТО: Peeter Langovits

Президент Керсти Кальюлайд предложила Рийгикогу выдвинуть Марта Лаара на пост председателя совета Банка Эстонии на второй срок, сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

"Дважды бывший премьер-министром Март Лаар по своим разносторонним знаниям и опыту управления самый подходящий человек на роль председателя совета Банка Эстонии и в течение пяти лет он подтвердил свое соответствие этой должности", - написала президент Кальюлайд в комментарии к своему предложению о кандидатуре Лаара.

По ее словам, председатель совета Банка Эстонии не должен быть первым дежурным комментатором, он должен быть сильной личностью и вызывающим доверие авторитетом, и в критических моментах должен быть способен действовать, опираясь на опыт и решительность.

"Он (Лаар) вывел на новый уровень надзор и оказал поддержку позициям совета Банка Эстонии как надзорного органа, что способствует снижению возникновения негативных сюрпризов", - отметила глава государства.

Перед выдвижением кандидатуры Лаара президент Кальюлайд обсудила этот вопрос со всеми руководителями парламентских фракций.

Председатель совета Банка Эстонии назначается сроком на пять лет по предложению президента простым большинством голосов Рийгикогу.

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