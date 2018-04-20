Президент выдвинула кандидатуру Лаара на пост председателя совета Банка Эстонии

"Дважды бывший премьер-министром Март Лаар по своим разносторонним знаниям и опыту управления самый подходящий человек на роль председателя совета Банка Эстонии и в течение пяти лет он подтвердил свое соответствие этой должности", - написала президент Кальюлайд в комментарии к своему предложению о кандидатуре Лаара.

По ее словам, председатель совета Банка Эстонии не должен быть первым дежурным комментатором, он должен быть сильной личностью и вызывающим доверие авторитетом, и в критических моментах должен быть способен действовать, опираясь на опыт и решительность.

"Он (Лаар) вывел на новый уровень надзор и оказал поддержку позициям совета Банка Эстонии как надзорного органа, что способствует снижению возникновения негативных сюрпризов", - отметила глава государства.

Перед выдвижением кандидатуры Лаара президент Кальюлайд обсудила этот вопрос со всеми руководителями парламентских фракций.