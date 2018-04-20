Фото и видео: жителя Эстонии шокировала купленная в магазине колбаса

ФОТО: Erakogu

«Казалась очень привлекательной и аппетитной, но, открыв утром упаковку, увидел жуткую картину: колбаса брызнула из оболочки», - описывает увиденное покупатель в соцсетях.

«Мы не можем понять, речь идет о браке или она должна такой быть? Паштет из детской колбасы? Не осмелился сам это попробовать», - пишет он.

Детская колбаса Rannarootsi. ФОТО: Erakogu

Руководитель по маркетингу Rannarootsi Ингрид Принстхал сказала Postimees, что они в курсе ситуации, товар был изъят из продажи. Колбаса осталась без горячей обработки, признал производитель.