пятница, 20 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Фото и видео: жителя Эстонии шокировала купленная в магазине колбаса

Фото и видео: жителя Эстонии шокировала купленная в магазине колбаса Добавлен комментарий производителя!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера покупатель приобрел новую детскую колбасу Rannarootsi, но после открытия упаковки его ждал неприятный сюрприз, передает Tarbija24.

ФОТО: Erakogu

«Казалась очень привлекательной и аппетитной, но, открыв утром упаковку, увидел жуткую картину: колбаса брызнула из оболочки», - описывает увиденное покупатель в соцсетях.

«Мы не можем понять, речь идет о браке или она должна такой быть? Паштет из детской колбасы? Не осмелился сам это попробовать», - пишет он.

Детская колбаса Rannarootsi.

ФОТО: Erakogu

Руководитель по маркетингу Rannarootsi Ингрид Принстхал сказала Postimees, что они в курсе ситуации, товар был изъят из продажи. Колбаса осталась без горячей обработки, признал производитель.

«Некоторые отдельные экземпляры все-таки попали в дома, мы приносим свои искренние извинения и просим людей связаться с нами», - сказала Принстхал.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ