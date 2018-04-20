пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Фото: полиция разыскивает осужденных за наркопреступление Арсена и Екатерину

Фото: полиция разыскивает осужденных за наркопреступление Арсена и Екатерину Нужна ваша помощь!

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ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения осужденных за наркопреступления Арсена и Екатерину.

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в выяснении местонахождения Арсена 1993 года рождения. Он уклоняется от отбывания наказания за наркопреступление.

Также полиция просит помощи в установлении местонахождения Екатерины 1996 года рождения. Она нарушила назначенные ей условия и требования контроля за поведением.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях мужчину и женщину или обладает информацией об их местонахождении, позвонить по телефонам 612 3000 или 112.

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