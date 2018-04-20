Фото: полиция разыскивает осужденных за наркопреступление Арсена и Екатерину Нужна ваша помощь!
20 апреля 2018 г., 11:12
Полиция просит помощи в установлении местонахождения осужденных за наркопреступления Арсена и Екатерину.
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в выяснении местонахождения Арсена 1993 года рождения. Он уклоняется от отбывания наказания за наркопреступление.
Также полиция просит помощи в установлении местонахождения Екатерины 1996 года рождения. Она нарушила назначенные ей условия и требования контроля за поведением.
Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях мужчину и женщину или обладает информацией об их местонахождении, позвонить по телефонам 612 3000 или 112.