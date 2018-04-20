Фото: полиция разыскивает осужденных за наркопреступление Арсена и Екатерину

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в выяснении местонахождения Арсена 1993 года рождения. Он уклоняется от отбывания наказания за наркопреступление.

Также полиция просит помощи в установлении местонахождения Екатерины 1996 года рождения. Она нарушила назначенные ей условия и требования контроля за поведением.