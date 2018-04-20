В Сирии под дымовой завесой разгружают суда из Новороссийска

По их данным, суда были загружены в Новороссийске. О грузе ничего не известно. Однако, как утверждается, разгрузка судов производится в обстановке повышенной секретности: при проведении работ используется дымовая завеса.

Также, по данным СМИ, в районе порта распыляется некий специальный газ, предназначенный для создания помех системам слежения спутников и беспилотных аппаратов.

ФОТО: Twitter

СМИ не исключает, что на судах может находиться военная техника. В частности, речь может идти о системах ПВО С-300 и другом вооружении. Издание напоминает, что поставку Сирии дополнительных вооружений Россия пообещала после недавнего удара, нанесенного по территории Сирийской Арабской Республики (САР) силами западных стран.

Об этом, в частности, заявлял начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. 20 апреля возможность поставок в Сирию российских комплексов ПВО подтвердил глава МИД РФ.

They are deploying smoke screens while unloading at the Russian port in Tartus.

If that means anything. — Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) April 18, 2018