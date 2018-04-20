В Сирии под дымовой завесой разгружают суда из Новороссийска

Несколько грузовых судов вошли в сирийский порт Тартус, где расположена военно-морская база России. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на сообщения просирийских источников.
По их данным, суда были загружены в Новороссийске. О грузе ничего не известно. Однако, как утверждается, разгрузка судов производится в обстановке повышенной секретности: при проведении работ используется дымовая завеса.
Также, по данным СМИ, в районе порта распыляется некий специальный газ, предназначенный для создания помех системам слежения спутников и беспилотных аппаратов.
СМИ не исключает, что на судах может находиться военная техника. В частности, речь может идти о системах ПВО С-300 и другом вооружении. Издание напоминает, что поставку Сирии дополнительных вооружений Россия пообещала после недавнего удара, нанесенного по территории Сирийской Арабской Республики (САР) силами западных стран.
Об этом, в частности, заявлял начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. 20 апреля возможность поставок в Сирию российских комплексов ПВО подтвердил глава МИД РФ.
They are deploying smoke screens while unloading at the Russian port in Tartus.— Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) April 18, 2018
If that means anything.
Исполнение Россией этого обещания может значительно усилить боеспособность сирийских правительственных сил, в частности способность сбивать западные военные самолеты. Таким образом, поставка Россией нового вооружения САР может привести к очередной эскалации затянувшегося сирийского конфликта, полагает автор.