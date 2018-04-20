Узнайте, что находят люди в домах своих умерших родственников

1. Бутылки с алкоголем

Пользователь форума Роббинс рассказывает, что нашел в квартире своего покойного отца, имевшего проблемы с алкоголем, более 300 бутылок из-под спиртного, которые тот перестал выбрасывать, чтобы жена не увидела, сколько он выпивает.

2. Банки с консервами

Джона удивили не запасы еды, а залежи банок с консервами. Банки были в кухонных шкафах, под кроватью, в других комнатах. Срок хранения некоторых их них истек еще в 1970-х годах.

3. Свидетельство о браке

По неожиданно найденному Яном документу о заключении брака между его бабушкой и дедушкой, выяснилось, что его мать была незаконнорожденной, так как родилась задолго до их свадьбы. Этот факт поверг щепетильного молодого человека в шок.

4. Таблетки для улучшения потенции

Энн выяснила, что, оказывается, ее отец хранил таблетки для эрекции по всему дому: в гостиной, ванной, кухне и спальне: «Для меня не было странным, что он принимал эти таблетки. Странно было, что он держит их абсолютно везде – чтобы всегда были под рукой».

5. Любовные письма к незнакомым женщинам