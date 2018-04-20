50 евро за документы?! И почему за ними надо ехать к черту на кулички?

Паспорт действует десять лет и в этом смысле сумма не такая большая. По данным эстонского Департамента статистики, в последнем квартале прошлого года средняя брутто-зарплата составляла 1271 евро, на счет человека, получающего такую зарплату, поступает примерно 1072 евро. 50 евро – это около 5% от средней нетто-зарплаты. Паспорт Эстонской Республики ценен – по нему можно попасть в очень много стран, не платя за визу. Шутки шутками, но госпошлина слишком велика, учитывая, что ID-карта обязательна.

Я пыталась жить так, чтобы не пришлось покупать автомобиль. В Таллинне у Департамента полиции и погранохраны два пункта обслуживания. Один находится в Ласнамяэ, другой – в Тонди. На тот, что находится на Таммсааре-теэ, разумно попасть без автомобиля практически невозможно. Хотя туда идут аж 12 разных автобусов (и поезд), большинство автобусов ходят с примерно получасовым интервалом и крутое офисное здание было построено в этой дыре уже после того, как была создана и навеки запечатана таллиннская сеть общественного транспорта. Остановки находятся в непонятных местах, указателей нет. Потом знатоки посоветовали мне улаживать свои дела с государством, например, в Рапла или Кейла. Меньше потратила бы энергии и времени. И это “победа” административной реформы?

В пункте обслуживания на Таммсааре работали приятные и услужливые люди. Там все прошло быстро (только в очереди к фотоаппарату я простояла 25 минут), поскольку я догадалась забронировать время в интернете – ждать пришлось месяц, но это лучше, чем два часа торчать в очень тесном бюро.

Не понимаю, почему государство так ведет себя со своими жителями. Может быть, действительно, в центре Таллинна была сумасшедше дорогая аренда, поэтому пришлось переезжать в первое попавшееся офисное здание, где людям не хватает места присесть… Не было что ли других решений? Подозреваю, что об этом просто никто не думал.

Когда я пришла на работу, я обнаружила радостное сообщение от Министерства культуры: правительство договорилось на обсуждении бюджетной стратегии 2019-2022, что минимальная зарплата работников культуры, получающих зарплату из бюджета Минкульта, может с 2019 года вырасти до 1250 евро. Рост зарплат происходит в том же темпе, что растет зарплата учителей. С этого года действует минимальная ставка 1150 евро. О да, в Эстонии одновременно живут в нескольких параллельных вселенных, которые сходятся только в платежном терминале, где платят госпошлину.