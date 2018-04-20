60 европейских политиков написали письмо с призывом бойкотировать ЧМ-2018, FA поддержит бойкот ЧМ-2018

Десятки европейских политиков подписали открытое письмо, в котором призвали лидеров европейских стран, в том числе Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, не посещать предстоящий чемпионат мира — 2018 в России, сообщает The Sun.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что отменит двусторонние встречи с Россией на высоком уровне и отменит поездки правительства Великобритании и королевской семьи на чемпионат мира по футболу 2018 года из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери.
Открытое письмо правительствам стран Европы было подписано 60 членами Европейского парламента. Среди них политики из Франции, Германии, Нидерландов, Ирландии, Польши и Швеции. Политики считают, что никто из чиновников стран ЕС не должен доверять Путину, поддерживая его на чемпионате мира.
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение присоединиться к правительству страны и бойкотировать чемпионат мира – 2018, который пройдёт в России летом.
Как сообщает Daily Mail, изначально футбольное руководство планировало присутствовать на турнире вместе с представителями бывшего международного комитета, однако в связи с напряжённой политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей. В итоге на мундиаль в Россию отправятся только самые важные футбольные чиновники, среди которых исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк. Это решение, правда, касается лишь первых двух матчей англичан на групповом этапе чемпионата мира – 2018 — с Тунисом и Панамой. На третью встречу команды с Бельгией в Калининграде FA намерено отправить больше представителей.
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс высказал мнение, что в предлагаемом некоторыми западными странами бойкоте чемпионата мира—2018 в России нет никакого смысла
«Идти в этом направлении нет никакого смысла. Спорт должен быть отделён от „дела Скрипаля“, — цитирует дипломата бельгийское издание RTBF.