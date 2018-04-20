Полезно: как продлить жизнь срезанным цветам

1. Не вынимайте цветы из воды

Воздух закупоривает сосуды растения, поэтому лучше свести до минимума контакты среза с внешней средой. Самое простое - оберните стебли купленных цветов влажным полотенцем. Можно использовать плотные полиэтиленовые пакеты. Существуют даже специальные контейнеры.

2. Подрезайте стебли

Залог долгой свежести цветов — регулярная подрезка стеблей. Только что принесенные в дом цветы можно подрезать на 3–5 см, а затем каждый день срезать по 1–2 см во время смены воды. Срезайте цветы под углом 45 градусов, чтобы увеличить площадь их контакта с водой.

3. Подготовьте воду

Вода из-под крана тяжела для цветов, поэтому подготовьте для букета отстоянную или кипяченую воду. Проблему решит столовая ложка уксуса или лимонной кислоты, которые можно добавить прямо в вазу. Еще одно необычное решение — использовать для цветов несладкую газировку.

4. Боритесь с бактериями

Чтобы цветы не гнили, удалите нижние листья — в воде должны быть только стебли. Вазу помойте горячей водой с мылом, а в воду добавьте дезинфицирующие средства — пару таблеток аспирина или немного спирта. Можно использовать и медные монетки — просто бросьте их на дно вазы.

5. Соблюдайте температурный режим

Если вы занесли цветы с мороза, не ставьте их в вазу сразу. Они должны хотя бы полчаса акклиматизироваться в прохладном помещении. Срезанные цветы не любят излишнюю жару — не ставьте их возле батареи или под прямые солнечные лучи.

6. Подкармливайте цветы

Срезанные цветы лишаются возможности получать питательные вещества из почвы, поэтому их можно подкормить удобрением. Тех, кто регулярно декорирует интерьер цветами, знают о существовании специального порошкового удобрения.

7. Попросите совета