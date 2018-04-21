Отсутствие социальных гарантий – основной недостаток в работе опорных специалистов

Опорных специалистов не хватает, хотя спрос на них постоянно растёт. По оценке специалистов, проблема в том, что большинство из них работает по договору о поручительстве. О своей работе журналисту «Учительской газеты» поведали один бывший и один нынешний опорный специалист, пожелавшие остаться неизвестными.
Линда: «Мне предъявляли противоречивые требования, не предлагая социальных гарантий»
Линда проработала в детском саду десять месяцев, после чего нашла себе новое место работы. Женщина с высшим образованием была долгое время безработной, а стать опорным специалистом ей посоветовал знакомый, узнавший о большом спросе на них.
Линда заботилась о ребёнке, имевшем серьёзные проблемы со здоровьем и нуждавшемся в постоянной помощи. Зачастую он не умел контролировать свои чувства, направляя агрессию не только против других детей, но и против неё самой. Ребёнку нравилось ходить в детсад, но он не мог и не хотел сотрудничать с другими. По этой причине его частенько игнорировали и не брали в игру. «Сдаётся мне, что ребёнку со столь серьёзным диагнозом пребывание в большой группе может оказать медвежью услугу», - полагает Линда.
Тем не менее, у неё сразу возник тесный контакт как с самим ребёнком, так и с его родителями. Проблемой же стало общение с коллегами и руководством детсада. Задним числом Линда понимает, что её работу усложнило то, что изначально не были оговорены и прописаны права и рабочие обязанности её как опорного специалиста.
Ожидания работающих в группах педагогов в отношении опорных специалистов были противоречивыми – по этой причине первые не ладили со вторыми. Иногда во время какой-нибудь групповой работы от Линды ожидали, чтобы она поддержит и обучит ребёнка. Подчас её просто отставляли в сторону, заставляя воспитанника справляться самостоятельно, несмотря на то, что тот испытывал явные затруднения. По мнению Линды, учителя могли бы больше ей доверять, поскольку она лучше всего знала своего подопечного.
Проблемы возникали в том числе и из-за того, что она занималась с детьми из другой группы. К примеру, хотела кому-то помочь или призывала к порядку озорников. Линда чувствовала, что ни одному учителю не нравилось, когда дети обращались за советом именно к ней. Педагоги постоянно напоминали детям, что Линда - не учитель, а опорный специалист. «Сама я считала очень важным участвовать в работе этой группы и с удовольствием приходила на помощь, - говорит Линда. – Несколько раз недоразумения возникали по причине того, что я не понимала, чего от меня хотят, да и руководство не питало к моей работе никакого интереса».
Унизительным для Линды было и то, что в первые месяцы её заставляли работать без обеденного перерыва девять часов подряд. Она, которая присматривала за своим подопечным даже во время его обеденного сна, поначалу считала, что столь длинные рабочие дни – это норма для тех, кто работает по договору о поручительстве. «Как-то само собой получилось, что все остальные шли обедать, я же оставалась одна со спящими детьми, - вспоминает Линда. – Никто не обращал на это никакого внимания. В какой-то момент я больше не могла этого выносить, поскольку это было несправедливо и меня просто использовали. В конце концов, я вытребовала себе право на обеденный перерыв».
По словам Линды, пиком несправедливости стали для неё условия труда. Она признаётся, что перед поступлением на работу не ведала о том, что договор о поручительстве заключается на один учебный год, оплачиваемый отпуск при этом не предусматривается, а получающие меньше минималки не имеют медицинской страховки. «Моей брутто-зарплатой было 4,50 евро в час, а в те месяцы, когда у меня было много девятичасовых рабочих дней, я получала на руки 600 евро, - поясняет Линда. – Если же ребёнок из-за болезни или ещё по какой-либо причине не посещал детский сад, то зарплата была гораздо меньше. Ниже минимальной она всё-таки не была, благодаря чему у меня была медицинская страховка».
Линда рассказывает, что время от времени организация, оказывающая посреднические услуги при найме опорных специалистов, проводила встречи, на которых коллеги делились полезным опытом. «Там я и узнала, что положение опорных специалистов, работающих в школе, ещё более сложное – поскольку иногда их рабочие дни были неполными, им платили меньше минималки и не оформляли медицинскую страховку, - говорит Линда. – Отсутствие социальных гарантий является основным недостатком в работе опорных специалистов, и по этой причине среди них много социально защищённых пенсионеров, не справляющихся с трудными детьми».
Линда признаётся, что была ещё одна важная причина, по которой она вскоре начала искать другую работу. «Поскольку большую часть своей жизни мы проводим на работе, то хорошие отношения в коллективе крайне важны, - считает она. – Раньше я работала почти в идеальном коллективе и каждое утро ходила на работу с удовольствием. В таких условиях я была бы согласна работать даже за скромную зарплату».
Больше всего Линда переживает за ребёнка, для которого её уход из детсада означал привыкание к очередному новому человеку. У опорного специалиста тоже уходят месяцы на привыкание к воспитаннику. По оценке Линды, в том, что опорные специалисты меняются через короткие промежутки времени, виновата нынешняя система, из-за которой страдают дети».
Линда говорит, что прекрасно понимает, почему опорных специалистов не хватает даже несмотря на наличие дефицита кадров в этой области. «Подчас работа опорного специалиста выматывает как эмоционально, так и физически, но сейчас этот труд не ценится по достоинству, а специалистов просто используют, - заключает Линда. – Направлять же на эту работу пенсионеров или безработных – решение недальновидное».
Аннели: «Договор о поручительстве отпугивает даже желающих быть опорным специалистом»
Аннели проработала в детсаду в качестве опорного специалиста полгода. Эту должность ей посоветовали примерить на себя в Кассе страхования от безработицы, в которую она обратилась в поисках новой работы. «Я стала изучать, что же труд опорного специалиста из себя представляет, - рассказывает Аннели. – Эта работа казалась мне интересной, и так я на соответствующий тренинг и попала. Обучение проходило в форме лекций, никакой практики не было, но, несмотря на это, я быстро нашла место работы».
Аннели вспоминает, что в детсаду её встретили с распростёртыми объятьями, введя сразу в курс дела. Сотрудничество с руководителями детского сада, а также коллегами, до сих пор продолжает оставаться хорошим, как и отношения внутри коллектива.
Тяжелее всего для Аннели было наладить контакт с ребёнком, у которого сменилось подряд несколько опорных специалистов, что несколько выбило его из колеи. «На завоевание доверия ребенка ушло некоторое время, но сейчас он держится меня очень, требует близости и любит обниматься, - говорит она. – Печально, что другие дети немного чураются его, поскольку он вёл себя непредсказуемо и причинял им боль».
Аннели придумала для своего подопечного целый ряд индивидуальных развивающих заданий, которые они выполняют сообща. По вечерам же она даёт родителям обратную связь относительно того, как прошёл день.
Устраиваясь на работу, Аннели знала, что зарплата опорного специалиста крошечная и что от её размера зависит наличие медицинской страховки. Тем не менее, ей кажется странным, что зарегистрированные безработные имеют медицинскую страховку, но опорным специалистам её наличие не гарантировано. «Когда я заболела и долго отсутствовала на работе, то получила на руки чуть более ста евро, - рассказывает Аннели. – Поскольку действие медицинской страховки приостановилось, то я была вынуждена сама заплатить за анализы и визит к врачу, а также купить лекарства за полную цену».
Несмотря на это, Аннели не приходила в голову мысль перестать работать опорным специалистом. Она утверждает, что ей нравятся дети и что она чувствует себя на своём месте. «Одной из причин совершенно определённо служит тот факт, что из-за болезни мой брат ещё в младенчестве был приговорён к инвалидной коляске, - поясняет она. – Больше всего мне нравится именно то, что могу выполнять необходимую работу и быть опорой для детей. Если бы я ушла, то подвела бы этих детей».
К счастью, у Аннели хороший и понимающий муж, который за то, чтобы жена занималась любимым и подходящим ей делом. «Без поддержки со стороны мужа я бы не смогла работать опорным специалистом, поскольку у нас двое маленьких детей», - не скрывает Аннели. По её мнению, условия труда опорных специалистов нужно максимально быстро пересмотреть, поскольку договор о поручительстве отпугивает даже тех, кто хотел бы заниматься этой работой.