Отсутствие социальных гарантий – основной недостаток в работе опорных специалистов

Линда: «Мне предъявляли противоречивые требования, не предлагая социальных гарантий»

Линда проработала в детском саду десять месяцев, после чего нашла себе новое место работы. Женщина с высшим образованием была долгое время безработной, а стать опорным специалистом ей посоветовал знакомый, узнавший о большом спросе на них.

Линда заботилась о ребёнке, имевшем серьёзные проблемы со здоровьем и нуждавшемся в постоянной помощи. Зачастую он не умел контролировать свои чувства, направляя агрессию не только против других детей, но и против неё самой. Ребёнку нравилось ходить в детсад, но он не мог и не хотел сотрудничать с другими. По этой причине его частенько игнорировали и не брали в игру. «Сдаётся мне, что ребёнку со столь серьёзным диагнозом пребывание в большой группе может оказать медвежью услугу», - полагает Линда.

Тем не менее, у неё сразу возник тесный контакт как с самим ребёнком, так и с его родителями. Проблемой же стало общение с коллегами и руководством детсада. Задним числом Линда понимает, что её работу усложнило то, что изначально не были оговорены и прописаны права и рабочие обязанности её как опорного специалиста.

Ожидания работающих в группах педагогов в отношении опорных специалистов были противоречивыми – по этой причине первые не ладили со вторыми. Иногда во время какой-нибудь групповой работы от Линды ожидали, чтобы она поддержит и обучит ребёнка. Подчас её просто отставляли в сторону, заставляя воспитанника справляться самостоятельно, несмотря на то, что тот испытывал явные затруднения. По мнению Линды, учителя могли бы больше ей доверять, поскольку она лучше всего знала своего подопечного.

Проблемы возникали в том числе и из-за того, что она занималась с детьми из другой группы. К примеру, хотела кому-то помочь или призывала к порядку озорников. Линда чувствовала, что ни одному учителю не нравилось, когда дети обращались за советом именно к ней. Педагоги постоянно напоминали детям, что Линда - не учитель, а опорный специалист. «Сама я считала очень важным участвовать в работе этой группы и с удовольствием приходила на помощь, - говорит Линда. – Несколько раз недоразумения возникали по причине того, что я не понимала, чего от меня хотят, да и руководство не питало к моей работе никакого интереса».