пятница, 20 апреля 2018 г.
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Крупнейший банк Германии по ошибке перевел $35 млрд

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ФОТО: Reuters/Scanpix

Немецкий Deutsche Bank по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд. Об этом сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на CNN Money.

Отмечается, что сумма перевода была на $5 млрд выше текущей капитализации Deutsche Bank.

Издание утверждает, что крупнейший банк Германии признал факт ошибки, но не сумму перевода. Также остался неыясеннным вопрос, какой должна была реальная сумма залога.

«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена», – заявил представитель Deutsche Bank.

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