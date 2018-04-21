Йонас Нахкор: ориентация на долгосрочную межпредметную интеграцию

Когда ослик Иа-Иа смешал любимые блюда своих друзей, то разве этот суп и был той самой межпредметной интеграцией, именуемой эстонским словом „lõiming“? Этим вопросом задался на страницах «Учительской газеты» учитель физики и технологии, а также трудовик из Вяэтсаской основной школы Йонас Нахкор.
Конечно же, нет – у Иа-Иа получилось несъедобное месиво. Точно так же невозможно утверждать, что межпредметная интеграция всегда сохраняет нас внутри счастливого интеграционного пузыря. Зачастую эта каша становится неприемлемой и для самих учеников и преподавателей. Лишь в единичных школах переплетение предметов удалось на славу. Что же делать, чтобы таких удачных примеров было больше? На основе своего опыта предлагаю четыре решения – от самого поверхностного до самого основательного.
Межпредметные связи в обычном классе
Самый простой вид межпредметной интеграции – это когда в ходе обычного урока учителя в состоянии свести воедино знания по двум предметам. Как правило, подобное сотрудничество начинается со встречи двух общительных коллег в школьном кафе. К примеру, географ и историк могут увидеть нечто общее между ухудшением погоды и увеличением в мире количества голодающих. Чтобы, в конце концов, и сами ученики тоже научились замечать межпредметные связи, учителям пришлось бы гораздо чаще встречаться в кафе и эти связи постоянно создавать.
Проектный день для оживления сотрудничества между учителями
По весне мы проводим в своей Вяэтсаской школе короткий День межпредметной интеграции, который проходит на лоне природы. В ходе розыгрыша каждому достаётся учитель-партнёр, вместе с которым необходимо придумать идею уличной мастерской, которую все группы учеников должны будут пройти в порядке ротации. Что же из всего этого применимо на уроке? Если проводить проектный день непосредственно перед летом, то как школьники, так и педагоги будут воспринимать его скорее как пикник, из которого сложно будет что-либо перенести в классный урок.
Школьная неделя в походном лагере
Сейчас Вяэтсаская и Кивиылиская школы планирует совместное проведение недели учёбы на природе. В проекте примет участие по одному гимназическому классу из каждой школы. Цель затеи – окунуться в природу и провести в лагере целую неделю. В плане провести при поддержке местных специалистов все предметы по расписанию с помощью подручных средств, имеющихся в лагере. В качестве места проведения нашего первого лагеря был выбран Йыулумяэский центр в Пярнумаа. План классный, но вот как там будет осуществляться межпредметная интеграция?
Во-первых, очевидно, что ни одного предметного урока там не будет проведено. Местную окружающую среду, обстановку и неограниченность по времени придётся использовать так, чтобы учёба базировалась на опыте, который дети смогут там приобрести. Если же подобный проект провести без предварительной коммуникации внутри школы, то учителя отнеслись бы к нему как к обычной поездке, после которой пришлось бы задним числом провести «настоящее» обучение. Такого допускать нельзя.
Невозможно не упомянуть ещё об одном раскрученном термине из сферы образования – об «общих компетенциях». В классе мы искусственно создаём ситуации, развивающие общие компетенции. В лагере же такие ситуации возникают сами по себе: там нет привычных удобств, проживание организовано в одной комнате с чужими детьми и совместные мероприятия придумываются самими ребятами.
Долгосрочный и чётко сфокусированный проект межпредметной интеграции
Высшее проявление межпредметной интеграции – это, наверно, деятельность, в которую максимальным образом вовлечены сами ученики и их преподаватели. Углублённая работа во имя конкретной цели позволит достигнуть основательности высшей степени. Таким образом, к началу нового учебного года между учителями могут возникнуть более тесные связи. Единые цели, поставленные ещё до начала учебного года, будут переданы учителями классам. Педагогам будет проще и интереснее преподавать эти темы своим ученикам, поскольку на августовском семинаре всё будет заранее основательно обкатано совместно с коллегами. Поскольку учебные темы, выявленные с помощью профильных экспертов, максимально приближены к жизни, то знания, переданные учителями ученикам, могут дойти и до их семей.