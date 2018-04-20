Контент-маркетинг
20 апреля 2018 г., 12:00
Начиная с прошлой недели Telia предлагает своим частным клиентам, получающим доступ в интернет по медному кабелю, новые пакеты со значительно возросшими скоростями, пишет портал Digitark.
Начиная со второй недели апреля Telia начинает постепенный перевод частных клиентов, получающих доступ в интернет по медному кабелю, на новые технологии VDSL2+V и V35B. Они позволяют перейти от использования устаревшей ADSL-технологии к недоступным ранее высоким скоростям домашнего интернета.
Уже сегодня новыми пакетами могут воспользоваться примерно 1000 клиентов в разных регионах Эстонии. В общей сложности т.н. скоростная медная сеть позволит подключиться к ней в этом году 25 000 клиентов.