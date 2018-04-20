Даже на "меди" можно летать! ФОТО: Digitark

Начиная с прошлой недели Telia предлагает своим частным клиентам, получающим доступ в интернет по медному кабелю, новые пакеты со значительно возросшими скоростями, пишет портал Digitark.

Начиная со второй недели апреля Telia начинает постепенный перевод частных клиентов, получающих доступ в интернет по медному кабелю, на новые технологии VDSL2+V и V35B. Они позволяют перейти от использования устаревшей ADSL-технологии к недоступным ранее высоким скоростям домашнего интернета.