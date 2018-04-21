Когда обычный класс превращается в многообразный

Когда проблемных детей в классе больше, чем один, и это ежедневно выматывает учителей, то каковы разумные способы сохранения душевного спокойствия и принятия ситуации?

Способов справиться с трудной ситуации три. Первая – ты её решаешь. Если вы имеете дело с нарушениями в поведении и проблемами с учёбой, то с частью из них можно справиться, но не со всеми. Вторая возможность – уйти. К сожалению, многие именно этой возможностью и пользуются. Особенно же молодые учителя, у которых арсенал методов управления классом скуднее, чем у их более опытных коллег. Это, несомненно, грустно.

Третья возможность – принять ситуацию таковой, какова она есть. Надо просто отдавать себе отчёт, что Петенька не может держать себя в узде, потому как не научился ещё собою управлять.

Принятие ситуации не означает, что нужно махнуть на неё рукой. Скорее, нужно ставить реалистичные цели – с какой скоростью и в каком направлении продвигаться дальше.

Когда в первый класс приходит 24 ученика, некоторые из которых не удосуживаются к рождеству проявить инициативу и поднять руку, то это может фрустрировать учителя. Принятие как раз и означает то, что педагог оставляет себе время на оказание помощи, а ребёнку – на учёбу. Избежать фрустрации невозможно, поскольку перед учителем встаёт вопрос – я когда нормальными-то детьми займусь?

Каким образом было бы разумнее всего решить проблему?

Бывает так, что на уроке у одного учителя класс работает, у другого же преподавателя дело даже не доходит до учёбы. Нужно проанализировать причины этого.

Если взглянуть на ситуацию глазами опорного специалиста, то когда ребёнок выходит из себя, отказывается работать, шумит и мешает другим, мы имеем дело с фазой тушения, а не предотвращения пожара. Если заниматься одним лишь тушением пожаров, то на их предотвращение и вправду останется мало времени. Когда вы сумеете договориться об общепринятых правилах поведения, а также создать для детей возможности для их обкатки, – умения ведь без этого не появляются – то следует подумать, как вы управляете классом. Что вы ещё в коридоре делаете для того, чтобы дети возвращались со звонком в класс спокойно? Как вам начать урок так, чтобы все умственно и физически включиались в работу? Чем вы предваряете урок и как держите внимание класса?