Когда обычный класс превращается в многообразный

Учителям всё чаще приходится справляться на уроках с проблемными учениками или детьми, имеющими какие-либо отклонения. Если таковых становится в одном классе слишком много, то педагогам не остаётся времени на «обычных» ребят. Право на спокойную учёбу есть ведь у всех. Лектор по школьной психологии ТУ Астра Шульц рассказала в интервью журналисту «Учительской газеты» Сирье Пярисмаа, как справляться в такой ситуации.
Когда проблемных детей в классе больше, чем один, и это ежедневно выматывает учителей, то каковы разумные способы сохранения душевного спокойствия и принятия ситуации?
Способов справиться с трудной ситуации три. Первая – ты её решаешь. Если вы имеете дело с нарушениями в поведении и проблемами с учёбой, то с частью из них можно справиться, но не со всеми. Вторая возможность – уйти. К сожалению, многие именно этой возможностью и пользуются. Особенно же молодые учителя, у которых арсенал методов управления классом скуднее, чем у их более опытных коллег. Это, несомненно, грустно.
Третья возможность – принять ситуацию таковой, какова она есть. Надо просто отдавать себе отчёт, что Петенька не может держать себя в узде, потому как не научился ещё собою управлять.
Принятие ситуации не означает, что нужно махнуть на неё рукой. Скорее, нужно ставить реалистичные цели – с какой скоростью и в каком направлении продвигаться дальше.
Когда в первый класс приходит 24 ученика, некоторые из которых не удосуживаются к рождеству проявить инициативу и поднять руку, то это может фрустрировать учителя. Принятие как раз и означает то, что педагог оставляет себе время на оказание помощи, а ребёнку – на учёбу. Избежать фрустрации невозможно, поскольку перед учителем встаёт вопрос – я когда нормальными-то детьми займусь?
Каким образом было бы разумнее всего решить проблему?
Бывает так, что на уроке у одного учителя класс работает, у другого же преподавателя дело даже не доходит до учёбы. Нужно проанализировать причины этого.
Если взглянуть на ситуацию глазами опорного специалиста, то когда ребёнок выходит из себя, отказывается работать, шумит и мешает другим, мы имеем дело с фазой тушения, а не предотвращения пожара. Если заниматься одним лишь тушением пожаров, то на их предотвращение и вправду останется мало времени. Когда вы сумеете договориться об общепринятых правилах поведения, а также создать для детей возможности для их обкатки, – умения ведь без этого не появляются – то следует подумать, как вы управляете классом. Что вы ещё в коридоре делаете для того, чтобы дети возвращались со звонком в класс спокойно? Как вам начать урок так, чтобы все умственно и физически включиались в работу? Чем вы предваряете урок и как держите внимание класса?
Если это всё не помогает, то следует рассмотреть каждого ученика индивидуально: что можно было бы сделать по-другому с Петенькой или Тийу? Нужно тщательно подумать над причиной возникновения проблемы – почему ученик нарушает дисциплину и не работает? Если не найти истинную причину или истолковать её неправильно, то вмешательство может только усугубить ситуацию. Если ребёнок не раз чувствовал, что не справляется с учёбой, то в какой-то момент может возникнуть желание «включить беспомощность» - он начинает верить в то, что успеваемость не зависит от усилий и попыток изменить ситуацию. Его самооценка падает и ему кажется, что он так и так не справится. По этой причине он и занимается на уроке чем-то посторонним вместо того, чтобы учиться.
Руководство школы должно иногда тоже вмешиваться в ситуацию?
Руководители ответственны за внутренний распорядок в школе. Для начинающих учителей, которые могут пока ещё не очень хорошо справляться с классным руководством, должна быть разработана система оказания поддержки. Также эффективно оказание учителями помощи друг другу. У опытного коллеги можно многому научиться, поскольку он знает, о чём говорит. Руководство должно прикрывать тылы учителя, чтобы у него не возникло чувства беспомощности.
Быть может, при комплектации классов нужно следить за тем, чтобы в одном из них не оказалось слишком много проблемных детей?
Когда в самом начале одноклассники встречаются друг с другом, то возникает очень важная единица. Межличностные отношения являются важной составляющей школьной жизни. Когда возникает чувство единства, то его уничтожение и помещение проблемного ребёнка в новую ситуацию может оказаться ему не по силам. Для ребёнка важно, чтобы класс его поддерживал. Это не означает, что одноклассники должны делать глупости вместе с ним. Ему нужно, чтобы класс принимал его особенности и не осуждал его за это. Свой класс поддерживает больше всего.
Таким вот образом мы и забудем о правах детей, умеющих себя вести?
Что касается обычных детей, то в жизни очень важно научиться считаться со сверстниками, которым нужно нечто особенное для того, чтобы справляться с учёбой. Приверженцы инклюзивного (вовлекающего) образования как раз и утверждают, что шлифовка социальных навыков полезна для всех. Проводились исследования в странах, где в некоторых школах в определённой школьной ступени детей либо перетасовывали в зависимости от успеваемости, либо нет. Когда затем сравнили их академические успехи, то лучшими оказались результаты учеников из смешанных групп.
Предпринимались попытки понять эту закономерность. Одним из предположений было, что когда вместе учатся более сильные ученики, то у тех, кто послабее, иногда возникает чувство «я маленькая рыбёшка в огромном океане». В слабых же группах нет тех, с кого брать пример и по чьим следам идти. Поэтому обычный ребёнок должен учиться хорошо в смешанном коллективе – конечно, в том случае, если у учителя будет оставаться на него достаточно времени. Если же все силы бросаются на поддержание дисциплины, то педагогу тяжело.
Учитель, пройди тест и узнай, устал ли ты?