Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Корнилия

Священному Синоду, архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Эстонской Православной Церкви

Преосвященные владыки, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эти пасхальные дни, когда мы прославляем Победителя смерти Христа, закончился земной путь одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви — митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия.

Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу и людям. Родившись в семье полковника царской армии, будущий владыка прошел нелегкий путь от псаломщика до Предстоятеля Эстонской Православной Церкви.

За многие годы трудов на ниве Христовой он неизменно стремился со тщанием и усердием исполнять все возлагаемые на него Священноначалием послушания, старался быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).

В далеком 1945 году он принял священный сан и более 70-ти лет предстоял Престолу Божию, вознося молитвы и прошения о всех и за вся. То были нелегкие времена гонений на Церковь, когда нужно было иметь не только крепкую веру и решимость свидетельствовать о Христе Распятом и Воскресшем, но и мужество пострадать за свои религиозные убеждения. Не миновала эта чаша и покойного: еще будучи священником, он был арестован и отбывал заключение в Мордовских лагерях.

В 1990 году Господь сподобил его принять благодать епископства. Занимая Таллинскую кафедру, владыка немало потрудился во благо Святой Церкви, а посему снискал любовь духовных чад, клира и паствы, признание общественности. Особые его усилия были направлены на утверждение канонического Православия в Эстонии, на сохранение людей в лоне Церкви Христовой.

Выражая соболезнование всем вам в связи с кончиной Преосвященного митрополита Корнилия, возношу молитвы к Богу об упокоении его души в обителях небесных.

Вечная память новопреставленному служителю алтаря Господня.

С любовью о Христе Воскресшем