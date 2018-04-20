СК РФ уточнил данные о погибших в «Зимней вишне»: их меньше, чем считали ранее

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре - их 60", - говорится в сообщении СК.

В нем также отмечается, что следственной группой получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. Расследование причин пожара в кемеровском ТЦ продолжается.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Изначально сообщалось, что жертвами трагедии стали 64 человека. Такие данные приводил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

При этом в соцсетях ходили слухи о сотнях погибших. Власти эти данные опровергали. Позднее выяснилось, что панические сведения распространял украинский пранкер. Ему заочно были предъявлены обвинения по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды), после чего суд санкционировал его заочный арест.

В день трагедии, 25 марта, на YouTube-канале пранкера появилась аудиозапись его звонков в кемеровские морги, где он сообщал своим собеседникам о "300 погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". "Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах", - пояснил он позже в комментарии РБК.