Экс-глава ФБР: Путин и Трамп обсуждали красоту российских проституток

В одном из воспоминаний, датированном 8 февраля 2017 года, Коми пишет, что в разговоре с ним Трамп затронул тему нашумевшего досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила.

В нем говорилось, что еще до своего президентства Трамп во время одной из поездок в Москву нанял проституток и развлекался с ними в гостинице "Ритц-Карлтон", в номере, где ранее останавливался Барак Обама. При этом бизнесмен якобы заставлял жриц любви мочиться друг на друга. Утверждалось, что видеозапись забав Трампа есть у российской разведки, что позволяет ей шантажировать главу США.

По словам Коми, Трамп в разговоре с ним назвал информацию о проститутках в своем московском номере в отеле чушью. При этом он якобы добавил, что Путин говорил ему, что в России "самые красивые проститутки в мире". Когда именно президент России сделал Трампу подобное заявление, не уточняется.

Напомним, информацию о существовании "сексуального досье" на Трампа появилась в СМИ спустя несколько месяцев после его избрания президентом, на фоне обвинений в сговоре нового главы Белого дома с Кремлем, и была широко растиражирована прессой.

Сам Трамп заявлял, что никакого компромата на него у России быть не может, и резко критиковал журналистов, публикующих непроверенные данные.

Информацию из "досье" также опровергал Владимир Путин. Комментируя публикации СМИ, он заявил, что "заказчики фальшивок" против Трампа "хуже проституток". Президент России отмечал, что в своей жизни Трампу приходится много общаться с самыми красивыми женщинами мира, поэтому трудно представить, чтобы, едва попав в Москву, он "побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, хотя и они у нас, безусловно, лучшие в мире".