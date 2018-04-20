Власти Британии: в Солсбери остаются зараженные "Новичком" места

В британском городе Солсбери спустя шесть недель с момента отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии все еще могут оставаться места с высокой концентрацией нервно-паралитического вещества, использованного при покушении, сообщает Newsru.com.
Об этом в четверг, 19 апреля, во время встречи с местными жителями сообщил научный консультант британского Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Иэн Бойд, слова которого приводит Би-Би-Си.
По словам эксперта, в городе проводится обеззараживание девяти объектов, связанных с отравлением Скрипалей. В частности, работы по деконтаминации ведутся в ресторане Zizzi и пабе Mill, которые в день химатаки посещали экс-полковник ГРУ и его дочь. 4 марта они были обнаружены без сознания на скамейке в центре города неподалеку от торгового центра.
Сотрудники Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, представители властей, полиции и органов здравоохранения собрались накануне для того, чтобы пообщаться с местными жителями. Отвечая на вопрос, сохраняется ли смертельная опасность в городе в связи с применением химического вещества, Иэн Бойд сказал, что, по версии специалистов, в ряде мест остаются относительно высокие концентрации вещества, которые могут быть токсичными для людей.
Среди мест, где проводят дезинфекцию, - полицейские участки, где делали пробы, две станции скорой помощи, доставившей Скрипалей в больницу, а также жилище сержанта полиции Ника Бейли, попавшего в больницу с похожими симптомами отравления сразу после прибытия на место, где нашли отца и дочь. Дом Сергея Скрипаля также подвергнут очистке после того, как там завершатся следственные действия.
Как заявили на встрече с жителями Солсбери в органах здравоохранения, ни о каких новых случаях отравления за этот период не сообщалось, передает The Guardian.
По словам экспертов, вещество, о котором идет речь, не испаряется и не исчезает само со временем, для его устранения требуется интенсивная очистка с применением специальных химических средств. В работах по дезинфекции заняты почти 200 военнослужащих. Процедура обеззараживания, как ожидается, будет стоить миллионы фунтов стерлингов и займет несколько месяцев.
О начале процедуры очистки мест, связанных с отравлением Скрипалей, в Великобритании заявили 17 апреля. В посольстве РФ в Лондоне предположили, что власти, уничтожая важные улики по делу, заметает "следы постановочной провокации в отношении России".
В дипмиссии пришли к выводу, что "так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать".
Дипломаты напомнили случай с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля. Ранее сообщалось, что в доме Скрипаля в Солсбери были обнаружены две мертвые морские свинки, погибшие от обезвоживания, и кот, которого пришлось усыпить из-за тяжелого состояния после перенесенного стресса. Все животные в целях безопасности были кремированы.