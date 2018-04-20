Власти Британии: в Солсбери остаются зараженные "Новичком" места

Об этом в четверг, 19 апреля, во время встречи с местными жителями сообщил научный консультант британского Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Иэн Бойд, слова которого приводит Би-Би-Си.

По словам эксперта, в городе проводится обеззараживание девяти объектов, связанных с отравлением Скрипалей. В частности, работы по деконтаминации ведутся в ресторане Zizzi и пабе Mill, которые в день химатаки посещали экс-полковник ГРУ и его дочь. 4 марта они были обнаружены без сознания на скамейке в центре города неподалеку от торгового центра.

Сотрудники Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, представители властей, полиции и органов здравоохранения собрались накануне для того, чтобы пообщаться с местными жителями. Отвечая на вопрос, сохраняется ли смертельная опасность в городе в связи с применением химического вещества, Иэн Бойд сказал, что, по версии специалистов, в ряде мест остаются относительно высокие концентрации вещества, которые могут быть токсичными для людей.

Среди мест, где проводят дезинфекцию, - полицейские участки, где делали пробы, две станции скорой помощи, доставившей Скрипалей в больницу, а также жилище сержанта полиции Ника Бейли, попавшего в больницу с похожими симптомами отравления сразу после прибытия на место, где нашли отца и дочь. Дом Сергея Скрипаля также подвергнут очистке после того, как там завершатся следственные действия.

Как заявили на встрече с жителями Солсбери в органах здравоохранения, ни о каких новых случаях отравления за этот период не сообщалось, передает The Guardian.

По словам экспертов, вещество, о котором идет речь, не испаряется и не исчезает само со временем, для его устранения требуется интенсивная очистка с применением специальных химических средств. В работах по дезинфекции заняты почти 200 военнослужащих. Процедура обеззараживания, как ожидается, будет стоить миллионы фунтов стерлингов и займет несколько месяцев.

О начале процедуры очистки мест, связанных с отравлением Скрипалей, в Великобритании заявили 17 апреля. В посольстве РФ в Лондоне предположили, что власти, уничтожая важные улики по делу, заметает "следы постановочной провокации в отношении России".

В дипмиссии пришли к выводу, что "так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать".