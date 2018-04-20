В Таллинне на пешеходном переходе машина сбила двух детей
20 апреля 2018 г., 12:48
Сегодня днем в центре Таллинна на пешеходном переходе пожилая женщина на машине сбила двух школьниц, которых скорая помощь доставила в больницу, сообщает Postimees.
ДТП произошло около 12 часов возле торгового центра Viru, где автомобиль поворачивал с Нарвского шоссе на улицу Лайкмаа.
По предварительным данным, 13-летняя и 14-детняя девочки неожиданно выбежали на пешеходный переход, и сидевшая за рулем 80-летняя женщина не успела затормозить.
Дети на машине скорой помощи были доставлены в больницу для проверки здоровья.