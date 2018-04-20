пятница, 20 апреля 2018 г.
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Галерея: в Пярну авария оставила без воды несколько домов и школу

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Сегодня утром в Пярну недалеко от перекрестка улиц Папинийду и Май начала протекать водопроводная труба. Из-за аварии без воды остались несколько домов и гимназия Койдула. 

По словам руководителя технического обслуживания AS Pärnu Vee Романа Ваба, сообщение о аварии поступило около шести часов утра. Работники Pärnu Vee установили, что авария водопровода произошла недалеко от перекрестка улиц Папинииду и Май. 

Роман Ваба не сумел назвать причину аварии. "В этом месте аварии случались и раньше. Труба снова начала протекать, но по какой причине на данный момент неизвестно", - сказал Ваба.

По его словам, аварию планируют устранить к часу дня. "Самая оперативная информация появится на parnuvesi.ee и странице Facebook", - отметил Ваба.

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