Галерея: в Пярну авария оставила без воды несколько домов и школу

По словам руководителя технического обслуживания AS Pärnu Vee Романа Ваба, сообщение о аварии поступило около шести часов утра. Работники Pärnu Vee установили, что авария водопровода произошла недалеко от перекрестка улиц Папинииду и Май.

Роман Ваба не сумел назвать причину аварии. "В этом месте аварии случались и раньше. Труба снова начала протекать, но по какой причине на данный момент неизвестно", - сказал Ваба.