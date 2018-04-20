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Гроб с телом митрополита Корнилия установлен в Соборе Александра Невского

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В четверг, 19 апреля, на 94-м году жизни скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. 

Прощание с митрополитом состоится в воскресенье, 22 апреля, в 10.00 в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского. Митрополит Корнилий будет похоронен на Александро-Невском кладбище на Архиерейском месте.

Гроб с телом Владыки уже  вчера вечером был доставлен в Собор Александра Невского, где останется до воскресенья, когда пройдут отпевание и похороны.

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