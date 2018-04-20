Гроб с телом митрополита Корнилия установлен в Соборе Александра Невского

Прощание с митрополитом состоится в воскресенье, 22 апреля, в 10.00 в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского. Митрополит Корнилий будет похоронен на Александро-Невском кладбище на Архиерейском месте.

Гроб с телом Владыки уже вчера вечером был доставлен в Собор Александра Невского, где останется до воскресенья, когда пройдут отпевание и похороны.