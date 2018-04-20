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22 года, 17 трофеев: Арсен Венгер покидает "Арсенал"

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ФОТО: Liam McAvoy/imago/Uk Sports Pics Ltd

"Арсенал" на официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Арсен Венгер покинет свой пост по завершении сезона-2017/18. Французский специалист возглавлял "канониров" с 1996 года.

68-летний французский специалист объявил, что по окончании сезона уйдет из лондонского клуба.

«После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера «Арсенала».

Я благодарен, что у меня была такая честь – служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью.

Все болельщики «Арсенала», заботьтесь о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка будут с «Арсеналом» всегда», – говорится в заявлении Венгера.

Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Он трижды становился с клубом чемпионом Англии, 7 раз завоевывал Кубок, еще 7 раз – Суперкубок. Он трижды становился лучшим тренером АПЛ и 4 раза – тренером года в Европе.

В 2006 году Арсен Венгер был включен в Зал славы английского футбола.

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