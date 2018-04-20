Министр внутренних дел Андрес Анвельт попал в больницу с воспалением легких и высокой температурой

«Сегодня снова за пределами больничных стен, куда неделю назад меня загнало внезапное воспаление легких с самой высокой в жизни температурой. Но в правильном направлении меня все же отправил мой семейный врач, который не посчитал симптомы болезни обычными», - сообщил министр внутренних дел Андрес Анвельт в социальной сети.

Министр выразил слова благодарности как своему семейному врачу, жене Кярт Анвельт, так и всему отделению неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы: «Благодарю весь трудолюбивый коллектив PERH EMO и легочного отделения 10 этажа: от практикантов, санитаров, сестер до врачей, которые быстро определили суть внезапной болезни».

«Возможно, переменчивая весенняя погода и неправильная одежда выпустили это зло, которое, учитывая свою агрессивность, возможно, где-то внутри долгое время пряталось и готовилось к нападению», - отметил Анвельт.