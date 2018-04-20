Жителей Эстонии предупреждают: мошенники взламывают аккаунты для похищения интимных фотографий и видео

«Аккаунт или личный электронный адрес взламывали, копировали личную информацию и переписку интимного характера, в том числе фото- и видеоматериалы, а затем интернет-пользователь получал письмо от мошенника с требованием перевести некую денежную сумму, чтобы личные фото не были отправлены друзьям или коллегам по работе», - сообщает Фролова.

Полиция призывает помнить о том, насколько уязвим почтовый ящик, если не пользоваться всеми методами защиты аккаунта или электронного адреса. «Пароль должен быть сложным, состоять из букв и цифр. Пароль, состоящий из вашего имени и даты рождения, либо комбинация 123456 – это практически на сто процентов гарантированный доступ к вашему аккаунту или почте. Пароль следует менять как минимум раз в полгода и обязательно следует использовать двухэтапную аутентификацию, - рекомендует веб-констебль. - Желательно, чтобы на разных аккаунтах и электронных адресах у вас были разные пароли. При создании аккаунта, используйте запасной электронный адрес – в случае взлома аккаунта, никто не узнает ваш личный электронный адрес и не получит доступ к вашей личной информации. Мы не рекомендуем хранить личные данные, особенно фото и видео интимного содержания в электронной почте или оставлять в личной переписке».