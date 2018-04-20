Как у нас идут дела? Уровень трудовой занятости в Эстонии один из самых высоких в ЕС

Об этом сообщила статистическая служба Eurostat, отметив, что еще выше занятость была в Швеции — 81,8%, в Великобритании — 78,2% и Германии — 79,2%. На четвертом месте за ними следовала Эстония — 78,7%.

Также на четвертом месте с показателем 68,1% Эстония была в прошлом году по показателю занятости среди людей в возрасте 55-64 лет. Здесь Эстонию опередили Швеция — 76,4%, Германия - 70,1 процента и Чехия — 68,9%.

Ниже уровень занятости был в Греции (57,8%), Италии (62,3%), Хорватии (63,6%) и Испании (65,5%).

По сравнению с 2016 годом в 2017 году уровень занятости повысился во всех странах ЕС, кроме Дании, где он снизился на 0,5 процентных пункта.

Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Германия, Швеция, Ирландия, Хорватия и Мальта по уровню занятости уже достигли или превзошли показатель, которого должны достичь к 2020 году.

В ЕС в целом трудовые отношения в прошлом году были у 72,2% жителей в возрасте 20-64 лет (в 2016 году - 71,1%). ЕС поставил целью добиться, чтобы к 2020 году этот показатель составил 75%. С учетом конкретной ситуации для каждой страны-участницы эта цель индивидуальна, например, для Латвии - 73%, для Эстонии - 76%, для Литвы - 72,8%.

По гендерным показателям различия в степени трудоустройства мужчин и женщин в возрасте 20-64 лет самым низким был показатель в Литве — всего 1 процентный пункт, на следующих позициях — в Финляндии 3,5 процентных пункта, в Швеции — 4 и в Латвии - 4,3. В Эстонии эта разница составила 7,3 процентных пункта против среднего по Европе 11,5 процента.